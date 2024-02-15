Суд в Москве заочно арестовал двух адвокатов Алексея Навального

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвокатов Ольгу Михайлову и Александра Федулова, которые ранее защищали оппозиционера Алексея Навального. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает "Медиазона".

Михайлова и Федулов находятся за пределами России. Ранее они были объявлены в розыск. По версии следствия, Михайлова, находясь за границей, "продолжает преступную деятельность".

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы три адвоката Навального – Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Всем им также вменяется участие в экстремистском сообществе. Наказание по этой статье предусматривает либо крупный штраф, либо лишение свободы до шести лет. По версии следствия, адвокаты, посещая политика в колонии, "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным".