Ещё одного адвоката, защищавшего Навального, объявили в розыск

МВД России объявило в розыск адвоката Александра Федулова, защищавшего в суде оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание "Новая газета Европа", редакция которого обратила внимание на базу данных ведомства.

В карточке Федулова указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой именно, не написано. Ранее о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело не было известно. Федулов покинул Россию в октябре 2023 года, после того как защищавшие Навального адвокаты Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин были арестованы по делу об экстремистском сообществе.

Ранее в пятницу стало известно, что МВД объявило в розыск другого адвоката Навального – Ольгу Михайлову. Она находится не в России. "Мне предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального", – заявила Михайлова в комментарии "Интерфаксу".