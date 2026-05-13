Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Британии Уоллеса

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса по делу об оправдании терроризма, пишет "Медиазона". Решение вынесено в ноябре 2025 года, а в январе имя Уоллеса появилось в базе розыска МВД России.

Причина уголовного дела официально не раскрывалась. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призывал объявить Уоллеса "военным преступником и пособником терроризма" после его заявлений об аннексированном Крыме.

В сентябре 2025 года на Варшавском форуме безопасности Уоллес призвал предоставить Украине дальнобойное оружие, чтобы "задушить" Крым и "сделать его непригодным для жизни". Он также говорил, что хотел бы увидеть разрушение Крымского моста, чтобы Владимир Путин "понял, что ему есть что терять".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти высказывания "глупыми".

Уоллес возглавлял Минобороны Великобритании с 2019 по 2023 год и был одним из ключевых западных сторонников военной помощи Украине после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.