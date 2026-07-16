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Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца группы Fesco

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Владивостокский морской порт
Владивостокский морской порт

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева по обвинению в особо крупной растрате.

Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России, сообщили в суде в четверг.

Рабинович и Коростелев объявлены в федеральный и международный
розыски. Подробностей уголовного дела в суде не привели, отмечает "Интерфакс".

Издание РБК пишет, что следствие считает Михаила Рабиновича организатором преступной группы, участники которой похитили 885 млн руб, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП).

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В феврале сообщалось об аресте на два месяца тем же московским судом бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента по производственному развитию Бориса Иванова. Впоследствии срок их содержания в СИЗО неоднократно продлевался. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые не признают.

В международном розыске по этому уголовному делу находится также совладелец московского "Информтехтранса" Денис Русанов.

  • FESCO - один из крупнейших участников российского транспортно-логистического рынка. Группа объединяет портовые, железнодорожные и интегрированные логистические активы, управляет флотом примерно из 30 судов, отмечает РБК. В группу FESCO входит среди прочего Порт Владивосток.
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