Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца группы Fesco

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева по обвинению в особо крупной растрате.

Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России, сообщили в суде в четверг.

Рабинович и Коростелев объявлены в федеральный и международный

розыски. Подробностей уголовного дела в суде не привели, отмечает "Интерфакс".

Издание РБК пишет, что следствие считает Михаила Рабиновича организатором преступной группы, участники которой похитили 885 млн руб, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП).

В феврале сообщалось об аресте на два месяца тем же московским судом бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента по производственному развитию Бориса Иванова. Впоследствии срок их содержания в СИЗО неоднократно продлевался. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые не признают.

В международном розыске по этому уголовному делу находится также совладелец московского "Информтехтранса" Денис Русанов.