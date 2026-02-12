Суд в Москве арестовал экс-главу совета директоров FESCO

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Он обвиняется по уголовной статье о присвоении или растрате.

В ходе судебного заседания в четверг Северилов просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и сказал, что готов содействовать в возмещении ущерба. В свою очередь прокурор заявил в суде, что ряд подозреваемых по делу находятся в розыске.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Северилов и ещё один обвиняемый - вице-президент транспортной компании по производственному развитию Борис Иванов - были задержаны днём ранее. До этого сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и прошлому месту работы Северилова в Москве и Владивостоке, отмечает "КоммерсантЪ".

По данным следствия, бывший председатель FESCO похитил 885 млн рублей у Владивостокского морского торгового порта.

"КоммерсантЪ" пишет, что подозреваемыми проходят также бывший совладелец компании Михаил Рабинович и экс-президент FESCO Аркадий Коростылев. Последнего следствие считает организатором преступной группы.

Группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит среди прочего Владивостокский морской торговый порт. Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.