Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве арестовал экс-главу совета директоров FESCO

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Порт Владивостока
Порт Владивостока

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Он обвиняется по уголовной статье о присвоении или растрате.

В ходе судебного заседания в четверг Северилов просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и сказал, что готов содействовать в возмещении ущерба. В свою очередь прокурор заявил в суде, что ряд подозреваемых по делу находятся в розыске.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Северилов и ещё один обвиняемый - вице-президент транспортной компании по производственному развитию Борис Иванов - были задержаны днём ранее. До этого сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и прошлому месту работы Северилова в Москве и Владивостоке, отмечает "КоммерсантЪ".

По данным следствия, бывший председатель FESCO похитил 885 млн рублей у Владивостокского морского торгового порта.

"КоммерсантЪ" пишет, что подозреваемыми проходят также бывший совладелец компании Михаил Рабинович и экс-президент FESCO Аркадий Коростылев. Последнего следствие считает организатором преступной группы.

Группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит среди прочего Владивостокский морской торговый порт. Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG