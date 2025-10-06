Суд в Москве заочно арестовал главного редактора "Дождя" Дзядко

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко. Об этом сообщает "Медиазона", которая обнаружила информацию о ходатайстве следствия об аресте в базе столичных судов.

Суд назначил Дзядко два месяца СИЗО с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Его обвиняют по двум статьям - о распространении так называемых фейков об армии и о несоблюдении закона об "иностранных агентах". Об уголовном деле против журналиста стало известно летом, ещё раньше стало известно о том, что он объявлен в России в розыск. Дзядко живёт за границей, где после 2022 года располагается редакция "Дождя".

На прошлой неделе по аналогичным обвинениям были заочно арестованы ещё две журналистки "Дождя" Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе, а Анна Монгайт была осуждена - также заочно - на 5 лет лишения свободы по статье о фейках об армии из-за постов об ударах России по Одессе и о переговорах президентов США и России.