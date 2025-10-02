Журналистку "Дождя" Анну Монгайт заочно приговорили к 5 годам колонии

Журналистку телеканала "Дождь" Анну Монгайт заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщает "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Монгайт судили по делу о военных "фейках" из-за постов в её Telegram-канале о переговорах Путина и Трампа и войне России против Украины.

Ранее в четверг стало известно, что в ходе прений в Пресненском суде Москвы прокурор потребовала для журналистки 8 лет колонии общего режима.

Среди прочего в деле говорится о постах, связанных с бомбардировками родной для Монгайт Одессы в 2022 и 2023 годах.

В марте журналистка прокомментировала переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным: "Все, поубивали и хватит? Так и скажет своим верным людоедам — переходим на вегетарианское питание?".

В деле есть показания двух свидетелей. Они утверждали, что "обнаружили" посты в телеграме Монгайт, и назвали их ложными, недопустимыми, аморальными и противозаконными.

Об уголовном деле против Анны Монгайт стало известно в июле нынешнего года. В начале августа ее объявили в международный розыск, а затем заочно арестовали.

В России преследуют и ряд других журналистов "Дождя". Журналисты канала после начала полномасштабной войны вынуждены были покинуть Россию, его редакция сейчас находится в Амстердаме.