Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Лефортовский районный суд Москвы в пятницу заочно арестовал начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечает "Медиазона", решение приняла та же судья Елена Канева, которая получасом ранее вынесла решение о заочном аресте расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Буданова в России обвиняют в создании террористического сообщества, теракте, совершённом группой лиц, а также хранении оружия и взрывчатки.

Какой именно теракт имеет в виду следствие - в пресс-службе суда не сообщили. По данным источника ТАСС, речь идёт о взрыве на Керченском мосту. Ранее ФСБ обвиняла украинскую военную разведку в организации взрыва на мосту 8 октября, в результате которого погибли несколько человек. Также украинские спецслужбы обвиняли в причастности к убийствам публицистки Дарьи Дугиной и блогера Владлена Татарского.

Буданов прокомментировал свой заочный арест так: "Вы знаете, сколько времени уже работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать ещё лучше".