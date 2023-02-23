В аннексированном Крыму в эфире двух российских радиостанций 23 февраля транслировались гимн Украины и обращение главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.

По их сведениям, было вмешательство в эфир радиостанций "Спутник в Крыму" (входит в холдинг "Россия сегодня") и "Вера". В обращении говорилось о неизбежности возврата всех украинских территорий, захваченных Россией с 2014 года:

"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам – время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!"

Заместитель российского министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик заявила, что было взломано ретрансляционное оборудование станций. "Спутник в Крыму" временно прерывала вещание.

На российской радиостанции уточнили, что обращение Буданова они транслировали в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке, но не в Симферополе и Севастополе.