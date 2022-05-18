Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Ивана Жданова

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Его обвиняют по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Жданов арестован заочно на 2 месяца. Он объявлен в международных розыск. Оппозиционеру предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом, создании НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, мошенничестве в особо крупном размере и сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества.

Иван Жданов был директором признанного в России экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией. Он один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального. Росфинмониторинг внёс Жданова в список экстремистов. В 2021 году он уже был заочно арестован за "злостное неисполнение решения суда".