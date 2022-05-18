Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Ивана Жданова

Иван Жданов

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Его обвиняют по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Жданов арестован заочно на 2 месяца. Он объявлен в международных розыск. Оппозиционеру предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом, создании НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, мошенничестве в особо крупном размере и сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества.

Иван Жданов был директором признанного в России экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией. Он один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального. Росфинмониторинг внёс Жданова в список экстремистов. В 2021 году он уже был заочно арестован за "злостное неисполнение решения суда".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG