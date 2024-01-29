Суд в Москве заочно арестовал Певчих и других соратников Навального

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу международного Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих и других соратников оппозиционера Алексея Навального - его пресс-секретаря Киру Ярмыш, ведущего канала "Популярная политика" Дмитрия Низовцева и главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову. Об этом сообщает "Медиазона".

Все заочно арестованные сейчас живут за границей.

Певчих, в прошлом главу отдела расследований ФБК, обвияют сразу по нескольким статьям - о так называемых фейках об армии, об организации деятельности экстремистского сообщества и о вандализме. Низовцева и Ярмыш обвиняют в "фейках" об армии, а Бирюкову - в оправдании терроризма.

Дела о фейках (под которыми российские власти как правило имеют в виду высказывания о войне в Украине, противоречащие официальной позиции Минобороны) и об оправдании терроризма против соратников Навального возбудили в августе 2022 года. Дело об экстремистском сообществе возбудили ещё до войны (таким сообществом власти России считают ФБК и штабы Навального). По этому делу самого Навального ранее осудили на 19 лет колонии особого режима.

В декабре прошлого года против Навального возбудили дело по статье о вандализме, но с чем оно связано - неясно. Тогда же Певчих, Низовцева и Бирюкову объявили в розыск. Ярмыш была в розыске ещё раньше в связи с акциями в поддержку Навального, на которых, по мнению властей, нарушались санитарные ограничения.