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Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева

Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву по делу об уклонении от обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее о возбуждении этого уголовного дела не сообщалось, хотя в июне 2024 года ТАСС со ссылкой на источники писал, что для этого "есть основания".

Лазарева получила статус "иноагента" в 2022 году. В декабре 2024 года её заочно приговорили к шести с половиной годам колонии по статье об оправдании терроризма. Поводом стало интервью, в котором она прокомментировала атаки украинских дронов на российские города словами "это ужасно, но я радуюсь".

После нападения России против Украины Татьяна Лазарева уехала за границу и осудила войну. В июле 2022 года Лазареву объявили "иностранным агентом". В 2024 году вместе с другими "иноагентами" Лазарева планировала участвовать в выборах в Мосгордуму. После этого Госдума запретила "иностранным агентам" баллотироваться на выборах любого уровня.

Лазарева много лет открыто критикует российские власти и Владимира Путина. В 2011-2012 годах она входила в оргкомитет митингов на Болотной площади, затем в Координационный совет оппозиции. В 2013 году записала видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества и раскритиковала закон о запрете "пропаганды ЛГБТ". В 2014 году выступила против российской аннексии Крыма.

Статью об оправдании терроризма российские правоохранительные органы нередко используют для наказания людей, выступающих в поддержку Украины, поскольку власти приравнивают к терактам любые удары ВСУ по российской территории.

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