Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву по делу об уклонении от обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее о возбуждении этого уголовного дела не сообщалось, хотя в июне 2024 года ТАСС со ссылкой на источники писал, что для этого "есть основания".

Лазарева получила статус "иноагента" в 2022 году. В декабре 2024 года её заочно приговорили к шести с половиной годам колонии по статье об оправдании терроризма. Поводом стало интервью, в котором она прокомментировала атаки украинских дронов на российские города словами "это ужасно, но я радуюсь".

После нападения России против Украины Татьяна Лазарева уехала за границу и осудила войну. В июле 2022 года Лазареву объявили "иностранным агентом". В 2024 году вместе с другими "иноагентами" Лазарева планировала участвовать в выборах в Мосгордуму. После этого Госдума запретила "иностранным агентам" баллотироваться на выборах любого уровня.

Лазарева много лет открыто критикует российские власти и Владимира Путина. В 2011-2012 годах она входила в оргкомитет митингов на Болотной площади, затем в Координационный совет оппозиции. В 2013 году записала видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества и раскритиковала закон о запрете "пропаганды ЛГБТ". В 2014 году выступила против российской аннексии Крыма.

Статью об оправдании терроризма российские правоохранительные органы нередко используют для наказания людей, выступающих в поддержку Украины, поскольку власти приравнивают к терактам любые удары ВСУ по российской территории.

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