Суд в Москве заочно приговорил журналиста Солдатова к четырём годам

Суд в Москве заочно приговорил журналиста и главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова к четырём годам колонии по двум уголовным статьям.



В России Солдатова признали виновным в нарушении обязанностей "иностранного агента" и в сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщила прокуратура Москвы.



В пресс-релизе отмечается, что ранее журналист привлекался к административной ответственности по аналогичным обвинениям. Андрей Солдатов живет за границей.

Предположительно, речь идёт об участи Солдатова занимается изучением российских спецслужб, в материалах и подкастах "Медузы", признанной в России "нежелательной". Один из штрафов Солдатову выписывали за подкаст "Медузы".

Ранее в отношении Андрея Солдатова российские правоохранительные органы уже возбудили дело о так называемых фейках об армииРоссии.

Летом 2022 года Солдатов был объявлен в розыск. "Иноагентом" исследователя объявили в ноябре 2023 года.