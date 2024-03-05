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В Москве задержали троих возлагавших цветы в память о Навальном

Полиция продолжает задерживать москвичей, возлагавших цветы к памятникам после смерти политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".

Рано утром 5 марта полицейские пришли домой к Полине Ореховой. Ей вменяют статью о нарушении правил участия в массовом мероприятии у стены "Стены скорби" 17 февраля. Тогда к памятнику приносили (и продолжают нести) цветы в память о Навальном.

Сейчас Орехова находится в отделе полиции. По сведениям "ОВД-Инфо", у неё отобрали телефон и другие личные вещи, Орехову собираются задержать на 48 часов, связи с ней нет.

Сегодня на выходе из дома задержали и москвича Егора Комлева. Он рассказал "ОВД-Инфо", что его отвезли в отдел полиции и забрали паспорт. По словам Комлева, он возлагал цветы в память о Навальном 16 и 17 февраля и был на похоронах политика. Полицейские сказали Комлеву, что вычислили его по камерам наблюдения, передаёт "ОВД-Инфо".

Днём 5 марта москвичку Елену Грибкову задержали сотрудники полицейского центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"). Её везут в отдел полиции. Грибкова рассказала, что тоже возлагала цветы в память о Навальном и была на его похоронах. Её задерживали на акции 17 февраля, но отпустили с предостережением.

Ранее о задержаниях возлагавших цветы в Москве постфактум сообщалось 27 февраля. Тогда на некоторых составили протоколы о нарушении митинговых правил, других отпустили с предостережением.

Всего на акциях в память о Навальном по всей России были задержаны сотни человек – в Петербурге задержания завершились массовыми арестами.

  • Оппозиционный политик Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.
  • После гибели Навального в городах России и зарубежья прошли многочисленные акции в память о политике. На его похороны в Москве пришли более 16 тысяч человек. Цветы на могилу Навального продолжают нести и сейчас.

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Как провожали Алексея Навального

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