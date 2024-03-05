В Москве задержали троих возлагавших цветы в память о Навальном

Полиция продолжает задерживать москвичей, возлагавших цветы к памятникам после смерти политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".

Рано утром 5 марта полицейские пришли домой к Полине Ореховой. Ей вменяют статью о нарушении правил участия в массовом мероприятии у стены "Стены скорби" 17 февраля. Тогда к памятнику приносили (и продолжают нести) цветы в память о Навальном.

Сейчас Орехова находится в отделе полиции. По сведениям "ОВД-Инфо", у неё отобрали телефон и другие личные вещи, Орехову собираются задержать на 48 часов, связи с ней нет.

Сегодня на выходе из дома задержали и москвича Егора Комлева. Он рассказал "ОВД-Инфо", что его отвезли в отдел полиции и забрали паспорт. По словам Комлева, он возлагал цветы в память о Навальном 16 и 17 февраля и был на похоронах политика. Полицейские сказали Комлеву, что вычислили его по камерам наблюдения, передаёт "ОВД-Инфо".

Днём 5 марта москвичку Елену Грибкову задержали сотрудники полицейского центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"). Её везут в отдел полиции. Грибкова рассказала, что тоже возлагала цветы в память о Навальном и была на его похоронах. Её задерживали на акции 17 февраля, но отпустили с предостережением.

Ранее о задержаниях возлагавших цветы в Москве постфактум сообщалось 27 февраля. Тогда на некоторых составили протоколы о нарушении митинговых правил, других отпустили с предостережением.

Всего на акциях в память о Навальном по всей России были задержаны сотни человек – в Петербурге задержания завершились массовыми арестами.