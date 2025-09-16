Суд в Нью-Йорке снял с Луиджи Манджоне обвинения в терроризме

Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, добился снятия части обвинений. Судья штата Нью-Йорк Грегори Карро отклонил два пункта, касавшиеся терроризма.

По словам судьи, большому жюри присяжных не было представлено достаточных доказательств того, что Манджоне действовал с целью запугать сотрудников медицинской страховой компании или повлиять на правительственную политику, что является обязательным условием для признания убийства актом терроризма, сообщает Reuters.

Несмотря на это решение, Манджоне по-прежнему грозит пожизненное заключение, если его признают виновным в убийстве второй степени, квалифицируемом как умышленное лишение жизни.

Кроме того, ему предъявлено отдельное федеральное обвинение в убийстве гендиректора UnitedHealthcare. По этому делу Минюст США требует смертной казни. Отклонение обвинений в терроризме на уровне штата не влияет на федеральный процесс.

Манджоне не признал себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений — ни на уровне штата, ни на федеральном уровне. Следующее заседание суда по делу назначено на 1 декабря.

Генеральный директор одной из самых крупных в США медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит 4 декабря прошлого года на Манхэттене. Следствие полагает, что мотивом стало недоброжелательное отношение обвиняемого к индустрии медицинского страхования. В сети публиковался "манифест", предположительно составленный Манджоне, в котором тот подвергает страховые компании беспощадной критике, обвиняя их в наживе за счёт пациентов.