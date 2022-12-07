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Суд в Норвегии оправдал сына Владимира Якунина

Шпицберген

Окружной суд Нур-Тромс и Сенья в Норвегии в среду оправдал бизнесмена Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина, по делу об использовании беспилотника для съёмок архипелага Шпицберген. Об этом сообщает Aftenposten.

Якунин в сентябре был задержан на севере Норвегии. Его обвинили в нарушении запрета на управление дронами для российских граждан, введённого в рамках санкций, связанных с российским вторжением в Украину.

Якунин не отрицал, что во время своего пребывания на Шпицбергене в августе и сентябре использовал беспилотник, однако не признавал себя виновным. Он указывал на то, что имеет помимо российского также британское гражданство.

Прокуратура просила приговорить его к 120 дням лишения свободы, утверждая, что государство вправе определять, какое гражданство считать основным. Защита Якунина настаивала на том, что полёты любительских дронов в Норвегии санкционный режим не запрещает - ни для британцев, ни для россиян.

Норвежские СМИ не сообщают, по каким именно основаниям суд решил оправдать Якунина. При этом в Норвегии были прецеденты осуждения россиян к реальным срокам лишения свободы за запуск дронов.

Отец Андрея Якунина долгое время возглавлял РЖД и считался одним из приближённых Владимира Путина. После того, как он был отправлен в отставку в 2015 году, он, однако, практически не ведёт публичной деятельности. Андрей Якунин живёт в Лондоне. Он заявлял, что не поддерживает войну России против Украины.

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