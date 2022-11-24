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В Норвегии россиянина приговорили к 90 дням тюрьмы из-за запуска дрона

Норвегия

Окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил 34-летнего гражданина России к 90 дням тюрьмы из-за запусков дрона в нарушение санкционного режима. Об этом сообщила телекомпания NRK.

Суд зачел россиянину 29 дней под стражей, которые он провел перед заседанием. Его задержали 20 октября . По версии обвинения, с 3 октября россиянин запускал беспилотник в 16 местах. Его обвинили в нарушении санкций, которые запрещают российским физическим лицам и организациям полёты над территорией Норвегии, - сообщает "Настоящее Время".

На суде россиянин заявил, что не знал о запрете, однако представительница прокуратуры привела примеры того, как друзья из России во время путешествия посылали ему по почте новости о задержаниях за запуск дронов.

Россиянину 34 года. Издание Dagsavisen называет его Максимом. Он рассказал журналисту NRK, что работает менеджером туристического агентства и побывал в 85 странах.

Это первый известный случай, когда россиянин по суду получил в Норвегии тюремный срок за запуск дрона. Несколько раз за последнее время сообщалось о задержании граждан России по обвинению в этом нарушении. Некоторые из них были впоследствии отпущены.

19 октября был задержан сын экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей. Он имеет кроме российского и британское гражданство. Его обвинили в незаконном использовании дронов на Шпицбергене.

Защита Якунина настаивала, что из-за гражданства Великобритании санкции не могут распространяться на него, а дрон, с которым его задержали, не относится к категории летательных средств, использование которых россиянам в Норвегии запрещено. Суд по его делу ещё впереди.

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