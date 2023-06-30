Суд в Норвегии отменил оправдательный приговор сыну Владимира Якунина

Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор, вынесенный в декабре прошлого года Андрею Якунину, сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина. Об этом сообщает издание The BarentsObserver.

Якунин был задержан на севере Норвегии осенью прошлого года по подозрению в незаконном запуске беспилотника на архипелаге Шпицберген. У него изъяли дроны и электронные устройства, а сам он был помещён под стражу. Якунина обвинили в нарушении запрета на запуск беспилотников для граждан России. Следствие настаивало на том, что такой запрет является частью санкционного режима в связи с российским вторжением в Украину.

Якунин настаивал на том, что запускал любительский беспилотник для выстраивания оптимального маршрута на горный пик. Он также указывал на то, что, помимо российского, имеет британское гражданство, и именно по британскому паспорту пребывал в Норвегии.

В начале декабря Окружной суд Тромсе вынес оправдательный приговор по делу Якунина, после чего его освободили из-под стражи. Решение было подтверждено апелляционным судом. Верховный суд, однако, вернул рассмотрение дела в Окружной суд Тромсе. Суд постановил, что запрет на полёты российских летательных аппаратов над Норвегией относится и к беспилотникам, управляемым российскими гражданами. Его решение будет прецедентом по другим подобным делам, однако не предопределяет обвинительный приговор в деле Якунина. Сын главы РЖД сказал The BarentsObserver, что надеется на повторное оправдание.

"Цель санкций очень ясна: сократить способность российских властей вести войну на Украине. Важно помнить о духе закона, особенно когда этот дух может в некоторой степени противоречить букве закона. Я уверен, что норвежская судебная система в конечном итоге согласится с основным посланием, которое я продолжаю повторять: нет ничего плохого в том, что российско-британский (или любой другой) гражданин управляет любительским беспилотником на Шпицбергене", — приводит издание слова Якунина. Находится ли он сейчас в Норвегии, оно не уточняет.

Андрей Якунин, живущий в Великобритании, ранее публично осудил войну. Его отец - один из учредителей дачного кооператива "Озеро" и в прошлом один из приближённых Владимира Путина. В последние годы, после увольнения с поста главы РЖД, он потерял былое влияние. Сообщалось, в частности, что во время последнего празднования Пасхи Владимира Якунина, доставившего из Иерусалима благодатный огонь, не пустили в московский храм Христа Спасителя, пока там находился президент Путин. Огонь попал в храм только к концу богослужения.