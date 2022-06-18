Президент Казахстана отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва. В его пресс-службе заявили, что политик решил не принимать никакие награды, пока находится на посту. Об этом сообщает Tengrinews.

Награждение, предположительно, могло состояться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который Токаев посетил накануне. Там президент Казахстана выступил против позиции Москвы по сепаратистским республикам Донбасса, заявив, что не планирует их признавать.

Орден Александра Невского может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии. По сообщению пресс-службы Токаева, перед российской наградой политик уже отказался от награды во время визита в Бишкек. В Москве и Бишкеке эти сообщения не комментировали.