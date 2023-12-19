Суд в Новосибирске отправил в колонию двух последователей Церкви свидетелей Иеговы по обвинению в экстремизме. Поводом для преследование стала их религиозная принадлежность. Об этом сообщает сайт церкви в России.

52-летних Марину Чаплыкину и Валерия Малецкова приговорили к 4 и 6 годам колонии соответственно. Они были взяты под стражу в зале суда. Чаплыкина обвинялась в участии в экстремистской организации и её финансировании, Малецков — в организации её деятельности.

Экстремистской организацией российский Верховный суд признал саму церковь. Её прихожан регулярно арестовывают и отправляют в колонии. В более чем 70 регионов России и аннексированном Крыму возбуждено 376 уголовных дел, верующим вынесено 425 обвинительных приговоров. Всего обвиняемыми по таким делам проходили около 800 человек.

Запрет церкви критиковался правозащитными организациями и правительствами западных стран. Остановить преследование верующих распоряжался Европейский суд по правам человека. За иеговистов публично заступался президент России Владимир Путин. Однако новых уголовных дел и приговоров это не предотвратило.