Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело о фейках против школьника

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело несовершеннолетнего жителя города, которого обвиняли в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

Дело возбудили из-за того, что ученик 11 класса сделал в местный телеграм-чат репост публикации советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки об убийствах гражданских лиц при захвате российскими войсками Запорожской АЭС. Лингвистические экспертизы показали, что в посте обвиняемого не было утверждения о факте, он лишь предлагал обсудить эту новость, сообщил адвокат Егор Солунин.

Подросток вину не признавал. Закрыв дело, суд обязал его до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором матери.

17-летний школьник стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации армии в апреле. Следователи заставили его подписать обязательство о неразглашении.

Несмотря на это, он продолжил писать жалобы на баннеры и растяжки в Новосибирске, которые нарушали дизайн-код города. В мае он пожаловался на вывеску "ZА МИР ТРУД МАЙ!", которая появилась на Красном проспекте в центре Новосибирска. Вывеску сняли, однако, через некоторое время повесили другой Z-баннер.