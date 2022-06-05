В Новосибирске снятый после жалобы школьника Z-баннер снова повесили

В Новосибирске снова повесили баннер в поддержку так называемой спецоперации в Украине. Предыдущий баннер был снят после жалобы школьника Евгения Фокина, - сообщает Сибирь.Реалии.
Мэр Анатолий Локоть опубликовал фото баннера в обновленном виде в своём телеграм-канале. На нём написано "Zа Россию! Новосибирск - zа мир без нацизма".
"Эта принципиальная позиция с момента начала спецоперации укрепляется с каждым днём. Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами", – заявил Локоть.
Чиновник добавил, что еще более 100 плакатов "Zа Россию" появились на видеоэкранах по всему городу.
"Я уже написал повторное обращение, будет штраф", – сообщил Фокин телеграм-каналу "Сибирьмедиа".
Школьник, обвиненный ранее в распространении ложной информации о российской армии за репост в чат телеграм-канала, регулярно извещает мэрию о нарушениях в установке вывесок и баннеров. В мае он пожаловался на вывеску "ZА МИР ТРУД МАЙ!", которая появилась на Красном проспекте в центре Новосибирска. Фокин официально сообщил чиновникам о том, что баннер нарушает правила дизайн-кода города о вывесках - в мэрии согласились, что вывеска явно нарушила пункт "Правил распространения наружной рекламы и информации". Вывеску сняли.
- В апреле 17-летний Фокин стал подозреваемым по уголовному делу о распространении ложной информации про действия армии России. Следователи заставили школьника подписать обязательство о неразглашении.
- 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военных действий в Украине. По его приказу Вооруженные силы вторглись на территорию соседней страны. 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за распространение так называемых фейков о военной операции могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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