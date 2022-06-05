В Новосибирске снятый после жалобы школьника Z-баннер снова повесили

В Новосибирске снова повесили баннер в поддержку так называемой спецоперации в Украине. Предыдущий баннер был снят после жалобы школьника Евгения Фокина, - сообщает Сибирь.Реалии.

Мэр Анатолий Локоть опубликовал фото баннера в обновленном виде в своём телеграм-канале. На нём написано "Zа Россию! Новосибирск - zа мир без нацизма".

"Эта принципиальная позиция с момента начала спецоперации укрепляется с каждым днём. Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами", – заявил Локоть.

Чиновник добавил, что еще более 100 плакатов "Zа Россию" появились на видеоэкранах по всему городу.

"Я уже написал повторное обращение, будет штраф", – сообщил Фокин телеграм-каналу "Сибирьмедиа".



Школьник, обвиненный ранее в распространении ложной информации о российской армии за репост в чат телеграм-канала, регулярно извещает мэрию о нарушениях в установке вывесок и баннеров. В мае он пожаловался на вывеску "ZА МИР ТРУД МАЙ!", которая появилась на Красном проспекте в центре Новосибирска. Фокин официально сообщил чиновникам о том, что баннер нарушает правила дизайн-кода города о вывесках - в мэрии согласились, что вывеска явно нарушила пункт "Правил распространения наружной рекламы и информации". Вывеску сняли.