Суд в Омске назначил капитану штраф по делу о пытках военнослужащего

Омский гарнизонный военный суд назначил капитану Александру Козину штраф в 100 тысяч рублей по делу о превышении должностных полномочий с применением пыток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

При этом судья признал Козина виновным по уголовной статье, которая предполагает наказание от четырех до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Козин был недоволен тем, что военнослужащий не ответил на вопросы о о назначении и характеристиках военной каски. Капитан пять раз ударил его в область живота, после чего нанёс удар ладонью по лицу, сообщили в пресс-службе военных судов Сибири. Другие подробности дела неизвестны, приговор по делу Козина на сайте суда не опубликован.

Осенью 2021 года "Новая газета" опубликовала расследование о дедовщине в российской армии. Его авторы изучили 4 тысячи судебных приговоров о насилии в армии и выяснили, что военных стали всё чаще оправдывать за дедовщину. По мнению авторов расследования, российские власти хотят засекретить насилие в армии вместо борьбы с ним.

Так, по данным издания, количество оправдательных приговоров по статьям за дедовщину увеличилось с 2016 года в четыре раза. При этом ежегодно рассматриваются около 700 подобных дел.

В сентябре после объявления мобилизации в России для отправки на войну в Украину появились сообщения о случаях дедовщины в отношении мобилизованных. Как писала Sota, командующий группировкой российских войск в Украине "Центр" генерал-полковник Александр Лапин лично приставлял пистолет к вискам мобилизованных, отступавших в Сватово в оккупированной российскими войсками Луганской области Украины.