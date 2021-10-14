Суд в Перми арестовал напавшего на городской университет студента

Суд в Перми арестовал на два месяца студента первого курса юрфака Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров. Он обвиняется в атаке с огнестрельным оружием на университет в сентябре. Тогда погибли шесть человек, 48 человек, с учётом нападавшего, были ранены.
Бекмансуров был ранен при задержании сотрудником полиции. Ему была ампутирована левая нога и проведена операция на гортани. Заседание Дзержинского районного суда состоялось в Пермской краевой клинической больнице, куда подозреваемый был госпитализирован.
Сам он признал вину, заявил 14 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Новость дополняется
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.