Суд в Перми арестовал напавшего на городской университет студента

Суд в Перми арестовал на два месяца студента первого курса юрфака Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров. Он обвиняется в атаке с огнестрельным оружием на университет в сентябре. Тогда погибли шесть человек, 48 человек, с учётом нападавшего, были ранены.

Бекмансуров был ранен при задержании сотрудником полиции. Ему была ампутирована левая нога и проведена операция на гортани. Заседание Дзержинского районного суда состоялось в Пермской краевой клинической больнице, куда подозреваемый был госпитализирован.

Сам он признал вину, заявил 14 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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