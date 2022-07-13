В Санкт-Петербурге суд постановил арестовать документалиста Всеволода Королева до 11 сентября по делу о распространении "фейков" про российскую армию.

Королев был задержан 12 июля. Причиной возбуждения уголовного дела стали антивоенные посты Королева в соцсети "ВКонтакте", в которых упоминались события в Буче, Бородянке и Донецке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

34-летний Королев - режиссер-документалист и гражданский активист. Он был волонтером организации "Наблюдатели Петербурга", которая следит за нарушениями на выборах. Кроме этого Королев был волонтером в благотворительном фонде "Перспективы", который занимается помощью людям с особенностями ментального развития и их семьям. После начала войны в Украине его задерживали на антивоенных акциях.

Королев снял два документальных фильма о антивоенных активистах: художнице Саше Скочиленко и журналистке Марии Пономаренко, которые были арестованы по обвинению в "распространении фейков об армии".

На суде по избранию меры пресечения Королев заявил, что не намерен скрываться от следствия. "Если бы я хотел скрыться, наверное, я бы это сделал уже раньше. У меня были мысли об отъезде, но я все-таки разделяю страну и государство. И это моя страна," - сказал он.

Правозащитники отмечают, что с 4 марта, когда был принят закон об уголовной ответственности за "фейки" об армии, это уже девятое в Петербурге дело по данной статье. Всего в России расследуется 70 таких дел.