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Против документалиста Всеволода Королёва возбудили дело о "фейках" про армию РФ

В Санкт-Петербурге задержан автор документального кино Всеволод Королёв по уголовному делу о распространении "фейков" про российскую армию. Об этом сообщают проект "Сетевые Свободы" и издание "Бумага".

Поводом для возбуждения дела стали посты документалиста во "ВКонтакте", где упоминались события в Буче, Бородянке и Донецке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Это уже семидесятое уголовное дело о "фейках" с начала войны, подсчитали правозащитники.

Утром 12 июля в квартире Королёва прошел обыск, после чего его увезли в районный отдел Следственного комитета. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте документалиста.

Всеволод Королёв снял документальный фильм о художнице Саше Скочиленко – её также обвиняют в распространении "фейков" про армию России. Он говорил, что планирует снимать фильмы о тех, кого преследуют по этой статье. В июне вышел фильм Королева "Холодный май" о деле арестованной за "фейки" журналистки Марии Пономаренко.

  • Ранее суд в Москве приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Это первый реальный срок по статье о распространении "фейков" про российскую армию. Депутат осужден за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек.

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