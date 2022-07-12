В Санкт-Петербурге задержан автор документального кино Всеволод Королёв по уголовному делу о распространении "фейков" про российскую армию. Об этом сообщают проект "Сетевые Свободы" и издание "Бумага".

Поводом для возбуждения дела стали посты документалиста во "ВКонтакте", где упоминались события в Буче, Бородянке и Донецке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Это уже семидесятое уголовное дело о "фейках" с начала войны, подсчитали правозащитники.

Утром 12 июля в квартире Королёва прошел обыск, после чего его увезли в районный отдел Следственного комитета. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте документалиста.

Всеволод Королёв снял документальный фильм о художнице Саше Скочиленко – её также обвиняют в распространении "фейков" про армию России. Он говорил, что планирует снимать фильмы о тех, кого преследуют по этой статье. В июне вышел фильм Королева "Холодный май" о деле арестованной за "фейки" журналистки Марии Пономаренко.