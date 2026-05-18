Суд в Петербурге дал 12 лет за коктейль Молотова у здания МВД

Первый Западный окружной военный суд признал блогера из Санкт-Петербурга Диану Чистякову виновной по делу о покушении на теракт и приговорил к 12 годам колонии общего режима, сообщает "Медиазона".



По версии следствия, в октябре прошлого года петербурженка пришла к территории полка охраны и конвоирования в Купчине и перебросила через ограждение несколько бутылок с горючей смесью. Только одна из них загорелась. Огонь возник рядом со служебными машинами, но ущерба и пострадавших не было. Сотрудники задержали Чистякову сразу после произошедшего.



Обвиняемая рассказала следствию, что действовала по указанию мошенников и перевела им до этого крупную сумму денег. Близкий к силовым структурам телеграм-канал Baza отмечал, что речь идёт о миллионе рублей.



До уголовного дела Чистякова вела YouTube-блог о психологии, криминальных историях и расстройствах аутистического спектра.

