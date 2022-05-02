Суд в Петербурге оштрафовал приковавшую себя к ограде активистку

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 35 тысяч рублей активистку Анну Анисимову по статье о "дискредитации" вооруженных сил России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Активистку задержали 1 мая. Анисимова надела на шею веревку и приковала себя наручниками к ограждению, а рядом поставила телевизор с надписью "Z TV" и изображением телеведущего Владимира Соловьева.
- По статье о "дискредитации вооруженных сил России" с 4 марта появилась уже тысяча административных дел, сообщает "ОВД-Инфо". Правозащитники отметили, что разброс действий, за которые можно быть привлеченным по этой статье, очень велик. Например, несколько дел было заведено за кресты в память о погибших в Буче и Мариуполе, за "оскорбление знака Z" и за декламацию антивоенной поэзии. Наибольшее количество дел заведено за антивоенные пикеты и посты в социальных сетях.
- Уголовные дела за антивоенные протесты завели уже на 106 человек. Большинство - 39 - возбудили за "фейки" о российской армии.
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