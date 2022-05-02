Суд в Петербурге оштрафовал приковавшую себя к ограде активистку

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 35 тысяч рублей активистку Анну Анисимову по статье о "дискредитации" вооруженных сил России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Активистку задержали 1 мая. Анисимова надела на шею веревку и приковала себя наручниками к ограждению, а рядом поставила телевизор с надписью "Z TV" и изображением телеведущего Владимира Соловьева.