Суд в Польше освободил из следственного изолятора под полицейский надзор юриста Анатолия Блинова, обвиняемого в организации нападений на нескольких российских оппозиционеров.

Прокуратура просила продлить арест Блинова. Обвинение заявляло, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита указала, что обвиняемый провел в СИЗО уже два года – это считается предельным сроком содержания под стражей по польскому законодательству.

Ранее польская прокуратура предъявила Блинову пять обвинений. Следствие считает, что он организовал нападение на оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, готовил несостоявшееся нападение на Волкова в Нью-Йорке, а также организовал нападение на экономиста Максима Миронова и его жену Александру Петрачкову в Буэнос-Айресе.

Кроме того, Блинову вменяют организацию поджога инсталляции "ШИЗО", посвященной Алексею Навальному, в Вильнюсе и подготовку к использованию поддельного польского водительского удостоверения.

По данным польских СМИ, прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши считают "вдохновителем" действий Блинова бизнесмена Леонида Невзлина. Сам Невзлин эти обвинения отвергал.

В сентябре 2024 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что за нападением на Волкова и других оппозиционеров мог стоять Леонид Невзлин. Блинов в расследовании упоминался как предполагаемый организатор нападений.

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