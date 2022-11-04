Суд в Пскове отменил оправдательный приговор Свидетелю Иеговы

Псковский областной суд отменил оправдательный приговор Свидетелю Иеговы Алексею Хабарову, дело направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщил Информационно-аналитический центр "Сова".

В конце июня Порховский районный суд оправдал верующего по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Прокуратура тогда запросила для него три с половиной года колонии. После оправдательного приговора ведомство подало апелляционную жалобу.

Следствие считает, что Хабаров участвовал в деятельности структурного подразделения Свидетелей Иеговы в городе Порхове.

Это уголовное дело суд уже рассматривал в 2021 году. В сентябре Хабарова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации" и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Однако в ноябре Псковский областной суд отменил этот приговор.