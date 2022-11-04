Суд в Пскове отменил оправдательный приговор Свидетелю Иеговы

Псковский областной суд отменил оправдательный приговор Свидетелю Иеговы Алексею Хабарову, дело направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщил Информационно-аналитический центр "Сова".
В конце июня Порховский районный суд оправдал верующего по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Прокуратура тогда запросила для него три с половиной года колонии. После оправдательного приговора ведомство подало апелляционную жалобу.
Следствие считает, что Хабаров участвовал в деятельности структурного подразделения Свидетелей Иеговы в городе Порхове.
Это уголовное дело суд уже рассматривал в 2021 году. В сентябре Хабарова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации" и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Однако в ноябре Псковский областной суд отменил этот приговор.
- Религиозную организацию "Свидетели Иеговы" признали экстремистской в России и запретили ее деятельность в 2017 году. После чего, по подсчетам верующих, уголовным преследованиям подверглись около 650 человек. В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга сотни имен российских последователей Свидетелей Иеговы, большинству из них от 40 до 60 лет.
- В ноябре 2021 года Верховный суд постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы нельзя считать деятельностью экстремистской организации. В постановлении суда указывается, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, в том числе – совместное исповедание религии или проведение богослужений.
- Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России Свидетелей Иеговы и их преследования, обязал отпустить осужденных верующих и выплатить им компенсацию в размере 63 млн евро.
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