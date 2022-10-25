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В Амурской области Свидетели Иеговы получили до 6,5 лет колонии

Свидетели Иеговы Сергей Юферов, Михаил Бурков, Владимир Букин и Валерий Слащев около Тындинского районного суда Амурской области

Суд в Амурской области приговорил четырёх Свидетелей Иеговы из Тындинского района к лишению свободы на срок до 6,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Свидетелей Иеговы в России.

Всех четырёх признали виновными по статье об организации деятельности экстремистской организации. Михаилу Буркову суд назначил 6 лет и 2 месяца колонии общего режима. Владимиру Букину, Валерию Слащеву и Сергею Юферову – 6,5 лет колонии общего режима (им также вменили статью о вовлечении в экстремистскую деятельность).

Выступая в суде с последним словом, верующие подчеркнули, что считают себя невиновными. "Наша "вина" лишь в том, что мы хотим прославлять Бога и соблюдать его заповеди", – сказал Владимир Букин.

Дело против четверых Свидетелей Иеговы было возбуждено в ноябре 2019 года, после того, как собрания верующих тайно посещал агент ФСБ. Следствие продлилось полтора года, в июне 2021 года дело было передано в суд. Во время прений прокуратура запрашивала для обвиняемых до восьми с половиной лет лишения свободы.

  • Религиозную организацию "Свидетели Иеговы" признали экстремистской в России и запретили ее деятельность в 2017 году. После чего, по подсчетам верующих, уголовным преследованиям подверглись около 650 человек, а силовики провели по стране почти 1800 обысков.
  • В ноябре 2021 года Верховный суд постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы нельзя считать деятельностью экстремистской организации. В постановлении суда, обязательном для применения судами низшей инстанции, указывается, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, в том числе – совместное исповедание религии или проведение богослужений.
  • Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России Свидетелей Иеговы и их преследования, обязал отпустить осужденных верующих и выплатить им компенсацию в размере 63 млн евро.

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