Суд в РФ приговорил украинского пленного к 18 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет колонии строгого режима 33-летнему гражданину Украины Дмитрию Ремезу по делу об участии в террористическом сообществе и обучении в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор связан с тем, что Ремез служил в украинском подразделении "Азов", признанном в России террористической организацией, заявили в суде. По всей видимости, Ремезов был взят в плен в ходе войны в Украине. В частности сайт по поиску пропавших во время войны War Tears указывает, что по состоянию на 21 июля 2023 года Ремез находился в российском плену. 15 мая 2025 года его внесли в список террористов и экстремистов Росинфомониторинга - туда вносят людей, против которых возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям.

Неизвестно, что именно вменялось в вину Ремезу, кроме службы в "Азове", также не сообщается, признал ли он вину. "Медиазона" отмечает, что, по открытым данным, до 2017 года он служил полицейским в Запорожской области.

Южный окружной военный суд вынес уже более сотни приговоров украинским военнопленным - как правило, по статьям, связанным с терроризмом. Часто приговоры связаны со службой подсудимых в "Азове", многие бойцы которого были взяты в плен при штурме Мариуполя. 22 сентябя тот же суд по тем же статьям приговорил к 20 годам колонии строгого режима 31-летнего Романа Атамана, дело которого поступило в суд вместе с делами в отношении еще 17 украинцев, обвиняемых по террористическим статьям.