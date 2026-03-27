Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил командующего войсками беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к пожизненному сроку по делу о теракте, сообщает "Медиазона".

По версии обвинения, военнослужащие 414-й бригады ВСУ, исполняя приказ Бровди, дистанционно установили взрывчатку на участке дороги в Курской области. В результате 26 марта 2025 там подорвалась машина. Погибла журналистка "Первого канала" Анна Прокофьева, а оператор и военные получили травмы. "Медиазона" отмечает, что автомобиль, на котором они передвигались, был загружен беспилотниками.

Это уже второй заочный приговор Бровди в России. 23 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 18 годам колонии по статье о содействии терроризму.

Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") – этнический венгр. Он занимает должность командующего силами беспилотных систем ВСУ с лета 2025 года.

В августе 2025 года венгерское правительство также приняло решение запретить Бровди въезд в страну и на территорию Евросоюза. Будапешт посчитал его ответственным за удар по российскому нефтепроводу "Дружба".

Больше новостей Радио Свобода: