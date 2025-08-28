Правительство Венгрии запретило въезд в страну и на территорию Евросоюза командующему украинским подразделением, ответственным за удар по российскому нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Сийярто назвал атаку на российский нефтепровод "нападением на суверенитет Венгрии". "Украина прекрасно понимает, что трубопровод 'Дружба' жизненно важен для энергоснабжения Венгрии и Словакии, и что подобные удары наносят гораздо больший вред нам, чем России", – написал он в Х.

Министр не сказал о каком командующем идёт речь. Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан сообщил порталу 444, что речь идёт о командующем Силами беспилотных систем Украины Роберте Бровди, известному по позывному Мадьяр.

Ночью 21 августа он сообщил об ударе по "Дружбе" в своём телеграм-канале, сопроводив это текстом на венгерском "Ruszkik haza!" (русские — домой!). "Украинская правда" отмечает, что Бровди — этнический венгр, а фраза, которую он использовал, является лозунгом венгерского сопротивления 1956 года.

Глава МИД Украины Андрей Сибига пообещал принять зеркальные меры в ответ на решение Будапешта. "Венгрия находится на неправильной стороне истории", — заявил он в Х.

В четверг представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила журналистам, что Евросоюз поддерживает контакты с Киевом по вопросу нефтепровода "Дружба", назвав его важным для энергобезопасности ЕС. "Еврокомиссия призывает все стороны обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры", — сказала она.