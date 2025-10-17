Суд в России вынес суровый приговор 15 украинским пленным

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу 15 украинских военнопленных, которых российские власти обвинили в участии в террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения в террористических целях. Украинцы, которые, как утверждается, служили в батальоне "Айдар", признанном властями России террористической организацией, приговорили к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко получили по 21 году колонии строгого режима; Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский – 20 лет, Владимир Макаренко и Игорь Гайоха – 18 лет, Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк – 16 лет, Дмитрий Федченко – 15 лет колонии, сообщает "Настоящее Время". Смотри также Суды РФ выносят по 5 приговоров в день по террористическим статьям По данным "Медиазоны", по этому же делу проходили две женщины — медики Лилия Прутян и Марина Мищенко, которые вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Обвинение против них было выделено в отдельное производство. В отдельное производство также выделено уголовное дело против Евгения Пятигорца, прокуратура еще не запросила ему срок наказания.