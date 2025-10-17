Суд в России вынес суровый приговор 15 украинским пленным

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу 15 украинских военнопленных, которых российские власти обвинили в участии в террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения в террористических целях. Украинцы, которые, как утверждается, служили в батальоне "Айдар", признанном властями России террористической организацией, приговорили к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко получили по 21 году колонии строгого режима; Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский – 20 лет, Владимир Макаренко и Игорь Гайоха – 18 лет, Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк – 16 лет, Дмитрий Федченко – 15 лет колонии, сообщает "Настоящее Время".По данным "Медиазоны", по этому же делу проходили две женщины — медики Лилия Прутян и Марина Мищенко, которые вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Обвинение против них было выделено в отдельное производство. В отдельное производство также выделено уголовное дело против Евгения Пятигорца, прокуратура еще не запросила ему срок наказания.
"Медиазона" отмечает, что обвинение против каждого из пленных было построено только на том, что он служил в батальоне "Айдар", каких-либо конкретных военных преступлений ни одному из подсудимых не вменяли. Преступной обвинение называло деятельность не только кадровых военных из "Айдара", но и водителей и даже медиков, поскольку, по версии следствия, оказание медпомощи военнослужащим "обеспечивало боеспособность подразделения и его боевую готовность для выполнения поставленных задач". Обучением в террористических целях обвинение посчитало военную подготовку, а террористической деятельностью - службу в "Айдаре". Украинские военнопленные на суде рассказывали о пытках во время следствия на территории так называемой "ДНР". В октябре 2024 года заседания по делу полностью закрыли, сославшись на "резонанс" и "угрозы участникам процесса". Адвокаты сталкивались с серьезными препятствиями в своей работе, включая ограниченный доступ к подзащитным, что подрывает принципы справедливого судебного разбирательства.
