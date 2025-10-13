Суды РФ выносят по 5 приговоров в день по террористическим статьям

Российские суды в 2025 году в среднем выносят более пяти приговоров в день по статьям, связанным с терроризмом. Об этом говорится в исследовании правозащитного проекта "Первый отдел". Это исторический максимум за всю постсоветскую историю России.

Согласно исследованию дата-аналитика Кирилла Парубца, за первые шесть месяцев 2025 года военные суды огласили как минимум 597 приговоров по так называемым террористическим статьям Уголовного кодекса в отношении 659 человек.

Таким образом, в среднем каждый день по связанным с терроризмом статьям выносятся более пяти приговоров (в первом полугодии 2025 года было 117 рабочих дней).

Всего же за годы войны в Украине (с начала вторжения в 2022 году по июнь 2025) российские военные суды вынесли приговоры по 2590 подобным делам в отношении 2901 человек. К 34 осуждённым применили принудительные меры медицинского характера.

Самой массовой остаётся статья о публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма - приговоры по этой статье составляют более половины всех приговоров по так называемым террористическим статьям. По статье о теракте за первое полугодие 2025 года было вынесено 33 приговора. Как теракты следствие и суды квалифицируют например поджоги военкоматов или релейных шкафов на железной дороге, а пожертвовавния в пользу организаций, признанных в России террористическими, таким как Русский добровольческий корпус или украинское подразделение "Азов", рассматриваются как финансирование терроризма. Таким образом, большинство приговоров по "террористическим" статьям связано с войной в Украине.

Как отмечает "Первый отдел", наряду с ростом числа приговоров увеличивается и их суровость. Так, в первой половине 2025 года суды вынесли столько же приговоров на сроки более 20 лет лишения свободы, сколько за пять предыдущих лет. В последнее время всё чаще людей судят одновременно по нескольким статьям - например о теракте и госизмене. Также отмечается, что в 2024-2025 фиксируется значительный рост обвинений по отношению к подросткам в возрасте 14-18 лет. Подчёркивается, что данные о числе приговоров не являются окончательными, поскольку дела о преступлениях террористической направленности рассматриваются военными судами и часто в закрытом судебном разбирательстве.

Издание "Важные истории" сегодня же опубликовало своё расследование на основе открытых данных, согласно которому с осени 2022 года российские суды на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей вынесли не менее 190 приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. По данным издания, с июля по сентябрь 2025 года приговоры по таким делам выносят каждые три дня.