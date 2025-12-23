Суд в России заочно арестовал Гарри Каспарова. Это второе такое решение

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал оппозиционера, бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова по делу об оправдании терроризма. С ходатайством об аресте Каспарова в суд обратилось следствие. Мера пресечения будет действовать с момента его задержания в России или экстрадиции на территорию страны. Каспаров живёт за границей, в России он не был более 10 лет.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Подробности обвинения не известны. Оно может быть связано с высказываниями Каспарова в поддержку Украины.

Суд в России уже во второй раз принимает решение о заочном аресте Каспарова. В апреле 2024 года его заочно арестовал суд в Сыктывкаре по делу о создании террористического сообщества. Речь идёт о Форуме свободной России, активное участие в деятельности которого принимает Каспаров. Ранее он был включён в реестр "иноагентов".

Гарри Каспаров, который более 15 лет был чемпионом мира по шахматам, в последние годы не участвует в официальных соревнованиях, хотя и продолжает следить за шахматной жизнью и поддерживать молодых спортсменов, в том числе из Украины. Каспаров активно занимается политическим активизмом и публицистикой, он выступает в поддержку Украины и резко критикует администрацию Дональда Трампа, обвиняя её в сотрудничестве с Россией. Он критиковал и администрацию Джо Байдена, утверждая, что она недостаточно помогает Украине.

В последнее время внимание привлёк спор с участием Каспарова и другого оппозиционера, Владимира Кара-Мурзы, связанный с формированием платформы российской оппозиции в ПАСЕ. Кара-Мурза обвинил Каспарова в личных оскорблениях и вышел из состава Антивоенного комитета. Каспаров утверждает, что речь идёт о политических разногласиях.