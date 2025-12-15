Несовместимые концепции. Блогеры – о конфликте оппозиционеров

В соцсетях обсуждают раскол в Антивоенном комитете. Первым о том, что произошло 12 декабря в Париже, рассказал оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза:

Сегодня я вышел из Антивоенного комитета России, в котором состоял с момента его основания в феврале 2022 года. Не нахожу возможным оставаться в одной организации с Гарри Каспаровым, считающим хамство и подлые личные оскорбления допустимым методом политической борьбы.

Отдельный привет Берлинской декларации и её пункту о том, что «подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях».

For the record: все потенциальные участники платформы ПАСЕ от Фонда «Свободная Россия» были готовы подписать Берлинскую декларацию. Жаль, что её не выполняют её собственные составители.

Александра Гармажапова была свидетелем ссоры и описывает ее так:

На ужине перед утренней встречей с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы Каспаров в тоне братвы стал выяснять у Кара-Мурзы, почему он не подписывает Берлинскую декларацию. Кара-Мурза попытался конструктивно ответить, что сидел в тюрьме, когда шла работа над Берлинской декларацией.

«Тебе не стыдно говорить, что ты сидел, к слову, всего два года, когда здесь человек, который сидел 10 лет (имелся в виду Ходорковский. – А.Г.)», – заявил Каспаров.

На что ему возразили: «А вы рассуждаете как человек, который сбежал из России в 2013 году? Насколько известно, за всю жизнь вы отсидели 5 суток».

Здесь Гарри Кимовича понесло – он стал орать, что все истинные борцы с путинским режимом уехали и воюют за Украину, а не сидят в тюрьмах.

– А что же лично вы не воюете за Украину, а сидите в парижском ресторане? – спросила я.

– А ты почему не воюешь? – ляпнул шахматист.

– Так вы же вроде мужчина, нет?

– Мне 62 года!

***

– Мерзавец! – кричал Каспаров Кара-Мурзе. – Кто тебя из тюрьмы вытащил?! Я тебя вытащил! Ты не подписываешь Берлинскую декларацию, потому что не можешь сказать, что Крым – это Украина!

Для справки: в 2014 году, когда Каспаров уже эмигрировал, Кара-Мурза заявлял, что Крым – это Украина, на марше в Москве.

***

Ну и самое «гениальное» от будущего участника российской платформы в ПАСЕ:

«У Кара-Мурзы британский паспорт, он присягал королеве! А я никому не присягал – у меня хорватский паспорт… просто для поездок».

Путешественник

ХС – хорватский стыд.

Так формировалась российская платформа в ПАСЕ.

P.S. Я в этот «клуб» не собираюсь.

Наталия Арно:

Владимир Кара-Мурза – герой, которого дважды отравили путинские спецслужбы

Вчера на ужине М. Ходорковского в Париже (накануне встречи с руководством ПАСЕ), Г. Каспаров допустил чудовищные оскорбления в адрес моего коллеги Владимира Кара-Мурзы. Грязные методы в политике считаю недопустимыми и всецело поддерживаю Владимира!

Владимир Кара-Мурза - герой, которого дважды отравили путинские спецслужбы, а путинский суд приговорил его к 25 годам заключения за антивоенную деятельность. Он отсидел в тяжелейших условиях более двух с половиной лет и был освобожден в результате исторического обмена в августе 2024. Он оставался в России даже после полномасштабного вторжения. Он отказался подписать прошение о помиловании Путину.

Гарри Каспаров - «политик», который сбежал из России после звонка из Следственного Комитета в 2013 году. При этом несмотря на собственную трусость, он постоянно обвиняет людей в России в недостаточном радикализме. Вспомнилась его цитата на недавнем форуме в Галифаксе: «Если бы российские мужчины были такими же смелыми как иранские женщины, то Путина бы не было». Ну что ж, Каспаров показал «смелость» на своем примере.

Мария Певчих:

Всё, не могу больше. Просто невозможно читать и смотреть всю эту драму из парижской сушечной. Каспаров сказал непристойность — караул! Ходорковский угрожал последствиями! Пресвятые угодники! Как же это недопустимо!



Ну серьёзно?! Простите, а вы спали последние годы? Путешествовали, может, куда — на остров необитаемый? Откуда, блин, это удивление?!



Каспаров сказал, что Кара-Мурза и не сидел толком, а пиарился. Простите, а до этого Каспаров ничего не говорил такого? Не называл Навального агентом Кремля, работающим на власть? Не обвинял в том, что его не убили (тогда) как Немцова? Не называл тех же, кто удивляется сейчас, «грантососами»? Всё это было — и было публично.

Александр Гольдфарб:

Каспарову, Кара-Мурзе и остальным делегатам - из классики: "Ох не надо бы вслух, ох не надо бы!"



Елена Филина:

Зачем Гарри Каспаров оскорбил Владимира Кара-Мурзу? Кажется, чего уж проще - какая-то бумажка с не самым бессмысленным текстом, ну подпиши, чего спорить то? Какая разница - одна бумажка, другая. Вот так, как ни странно, позиционируется Берлинская декларация в публичном пространстве. Но есть несколько странных моментов, на которые я не могу найти ответы.

Почему в документах ПАСЕ фигурирует именно текст Берлинской декларации? Ведь это внутренний российский документ, изначально вызвавший разобщённость, и много раз нарушенный почти всеми подписантами. Могли бы ведь, исправив несколько фраз, сделать этот текст чисто европейским требованием к участникам площадки?

Жаль, что Берлинская декларация стала яблоком раздора

Но декларация нужна, как флаг, именно в таком виде. Под этот флаг собираются сторонники. Этот флаг держит в руках лидер. Готовы ли встать у него за спиной те, кто сам считает себя лидером, те, кто не согласен с концептом этого лидера? Есть ли опция быть равным участником среди равных? Судя по реакции - такой опции нет.

Поэтому меня удивляет непонимание общественностью причин сопротивления принуждению. А принуждение/давление, очевидно, ох как сильно. От переговорного процесса в ПАСЕ откололись ФБК. Добились независимости от декларации (читай, от флага) коренные малые народы (получив квоту без этих обязательств силами европейцев). Теперь ушел Кара-Мурза. Ещё и выслушав публичные оскорбления в свой адрес из-за нежелания вставать в ряды за чьей-то спиной. Человек 2 раза отравленный Путиным, посаженный на 25 лет в тюрьму, чудом там не погибший - должен (!) доказывать лояльность, подписывая декларацию?

Но настойчивое стремление лидера удерживать флаг перешагивает все преграды. Жаль, что Берлинская декларация, как будто задуманная для объединения, из-за такого использования стала в итоге яблоком раздора.

Марат Гельман:

Елена Филина написала пост о том, как все плохо после того, как Владимир Кара-Мурза вышел из Антивоенного комитета. Снова встал вопрос об отсутствии общности среди оппозиции российской. Я в принципе согласен, что ситуация плохая, но мне не понравилось, что Лена назначила Антивоенный комитет виноватым в этом, и поэтому хочу рассказать, как это выглядит с моей стороны. Мне кажется, что это текст о том, как на самом деле, но это моя личная оптика. Согласен что может быть и другая.

Вообще, проект с ПАСЕ начался три года назад. Продвигали его представители антивоенного комитета. И с самого начала устами Волкова ФБК заявила, что это неинтересно, что у этого нет перспективы.

И они, собственно говоря, дистанцировались. То есть, надо сказать, что была проделана большая работа. Назначен докладчик по российской оппозиции. Был создан доклад. Этот доклад обсуждался на заседании ПАСЕ. В итоге этого доклада было описано четыре ключевые организации и какое-то количество еще, через запятую, разных активистских движений, на которые имеет смысл обращать внимание.

Из этих четырех организаций, понятно, две были, общественные. Это «Форум Свободная Россия» Каспарова и наш Антивоенный комитет. Общественные в том смысле, что никто из публичных людей не получает зарплаты там.

Для нас это не является источником существования. А является нашей ответственностью, что ли. То есть, той самой коллективной, индивидуальной ответственностью за то, что Российская Федерация начала агрессию против Украины.

И две организации Free Russia Foundation и ФБК — это такие некоммерческие организации, где люди, те, кто представляют организацию, они же являются сотрудниками, то есть получают зарплаты. Это тоже, кстати, было отмечено в докладе.

Надо сказать, что принят этот доклад был не то, чтобы гладко, существовала и влияла на многих украинская делегация, которая в принципе не хотела, чтобы то или иное представительство российской оппозиции присутствовало. Была достаточно большая работа проведена, с ними разговаривали, убеждали. И убедили в том, что в результате появилось четкое понимание, что в ПАСЕ могут присутствовать представители российской оппозиции только те, которые однозначно выступают в конфликте Кремля с Украиной на стороне Украины.

И для того, чтобы этот пункт имплементировать как некое обязательное правило, ПАСЕ, а не мы, приняли решение взять подписи, которые уже существуют, их существует около 15 тысяч, под Берлинской декларацией, как базу. Здесь очень важно, что они не хотели, чтобы люди, желая попасть в ПАСЕ, подписывали какой-то документ. Они хотели бы, чтобы люди, которые еще до того, как шла речь о ПАСЕ, публично заявили свою позицию.

И другого очевидного способа заявить позицию, как подписать Берлинскую декларацию, будем честны, на сегодня не существовало. И мы звали на Берлинскую встречу всех обсуждать текст, но ФБК демонстративно проигнорировало. И еще раз из уст Волкова звучало о том, что это бессмысленное, бесполезное дело, пусть люди занимаются, если им это так нравится. То есть ФБК не раз (и все это знают) говорила что никаких совместных действий с АК не будет.

Вторая линия моего рассказа – это Володя Кара-Мурза, который вышел из тюрьмы, и Женя, его жена, участвовала в большинстве мероприятий Антивоенного комитета. Он был членом Антивоенного комитета с самого начала. Когда он вышел, он, видимо, оценил сразу ситуацию, что существует, условно говоря, два лагеря, которые между собой, мягко говоря, находятся в ситуации недопонимания. И принял решение, что будущий лидер – это человек, который умеет договариваться и с одной, и с другой стороны. Это было принято в целом положительно, по-моему. Большинство признали, что так должно быть. Яшин тоже занимал такую позицию публично. На прошлом форуме антивоенного комитета он присутствовал, выступал. Мне даже говорил, почему ты не приехал, ты же член. У меня были свои обстоятельства. Ну, так или иначе, эта стратегия быть и там, и здесь, она не скрывалась. И какой-то баланс соблюдался. И мы с этим жили. То есть это была стратегия, политика осмысленная, осознанная, наверное, правильная.

В вопросе платформы в ПАСЕ Володя сразу занял активную позицию. И, безусловно, все понимали, что его участие очень важно в этой работе. Но он сразу сказал, что считает Берлинскую декларацию документом, аффилированным с Антивоенным комитетом и поэтому ему кажется, что это решение ПАСЕ не очевидное. Как минимум не очевидное.

Здесь тоже не было никаких у нас проблем. Мы заявили о том, что у нас разные взгляды на эту ситуацию, но при этом и Володя это понимал, и все понимали, что резолюция ПАСЕ уже принята, переголосовываться она, видимо, не будет, поэтому надо принимать это как должное. Но с другой стороны мы понимали, что то, что касается ФБК, то, скорее всего, они зацепившись за ситуацию с Берлинской декларацией попытаются процесс торпедировать.

И, собственно говоря, то, что первое напряжение, которое было это некая такая неожиданная информация, причем информация от Юлии Навальной о том, что мы встречались с президентом ПАСЕ в составе я, Яшин, Кара-Мурза. И нам что-то объяснили и предложили своих представителей и при этом никаких условий не ставилось. Все насторожились так как боялись что будут торпедировать процесс так как именно ФБК долго говорил до этого что бессмысленно, ненужно. А Волков дообъяснил, что Берлинская декларация - это бумажка. К сожалению Каспаров всерьез воспринял хвастовство Волкова. Пустую болтовню.

При этом всякий человек, который понимает, как устроена ПАСЕ знает, что не может президент ПАСЕ своим решением взять и отменить пункт в резолюции, которая принята Ассамблеей.

Я вам так скажу, что даже у нас в Антивоенном комитете, у нас там всего 23 человека, невозможно не проголосовав поменять в заявлении, в которых мы часто принимаем, букву никому, без того, чтобы не возобновить голосование.

Когда Гарри начал свой спич, мы говорили с Володей о новой ситуации в искусстве и обсуждали эпоху метамодернизма

И Гарри конечно, насторожился потому что стало понятно, что идет стратегия на торпедирование самого решения. Каким образом это будет сделано, например, с помощью переноса? Найти аргументы, по которым перенести принятие решения о платформе, а там как получится. Это очень опасный прецедент был бы. Во-первых, потому что нынешний президент ПАСЕ, который внес большой вклад в создание этой платформы уходит в конце января. Во-вторых, ситуация такая, что нет гарантий переголосования , особенно это касается украинской делегации. Более того, почувствовав в этих сомнениях,что отвергается Берлинская декларация, естественно, они будут уверены, что отвергается именно четкая позиция по Украине, и таким образом, будут против. А надо сказать, что сегодня ситуация такая, что так как Украина это страна, которая терпит агрессию, влияние ее депутатов на другие парламентские фракции очень велико. То есть фактически перенос означал бы похоронить идею. И да, действительно, люди, которые вложили в эту идею много сил были как минимум взволнованы. Но, кстати, это предположение потом подтвердилось, потому что выступление Милова на заседание в ПАСЕ, собственно говоря, было именно об этом, что давайте перенесем, у нас есть некие разногласия, поэтому давайте перенесем создание платформы на пару месяцев.

Я, конечно же, ни в коем случае не оправдываю тон, с которым Каспаров наехал буквально на Кара-Мурзу. Это недопустимо с моей точки зрения. Другой вопрос, что и вот такая кулуарная интрига, что ли, со спиной товарищей, она тоже, с моей точки зрения, недопустима.

То есть, понятно, что Володя, который до этого все-таки был как бы и там, и там, воспринимается нами как наш товарищ и знал всю подноготную, поэтому должен был понимать, что большие риски заключаются в том, чтобы впускать в процесс ФБК. Это не значит что не надо было делать, участие Юли важно, но хорошо было бы предупредить. Поэтому случилось то, что случилось. Я очень переживаю. В этот момент, когда Гарри начал свой спич, скажем так, мы говорили с Володей о новой ситуации в искусстве и достаточно увлечённо обсуждали эпоху метамодернизма, и мне казалась атмосфера как-то… В общем, атмосфера дружбы была… и мы даже не сразу поняли к кому он обращается.

Ну, так или иначе, мы имеем то, что имеем. И ситуация действительно была спасена самими ПАСЕ, потому что когда Милов от имени Free Russia Foundation заявил о том, что они считают необходимым перенос, то президент парламентской ассамблеи сказал, что нет, этого не может быть, что резолюцию приняли депутаты огромного количества стран, и она будет выполнена. (...)

Марина Охримовская:

Прочла в FB у Марата Гельмана, что заявки кандидатов-россиян ПАСЕ принимает до 5 января: требования - публичная личность, четко выразившая солидарность с Украиной. Выбирать участников платформы будет ПАСЕ. Замечу, что опыт тюрьмы в биографии человека - не контрамарка в политическое присутствие, от политика ожидается последовательное и ответственное поведение. ФБК изначально держал дистанцию по отношению к потенциальным лидерам - политическим попутчикам, к тому же быть против Путина - не значит быть за Украину. Если Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов, Юлия Навальная избегают прямо и внятно поддержать территориальную целостность и суверенитет Украины, выплату Россией репараций на восстановление Украины, расследование преступлений РФ против человечности в Украине, Сирии, Грузии, Чечне и осуждение преступников, думаю, что таким людям в ПАСЕ делать нечего.





Александр Хоц:

Кара-Мурза покинул "Антивоенный комитет" после ссоры с Каспаровым (которого Яшин поспешил назвать "Грязным Гарри"). Это было ожидаемо и сам конфликт не имеет личного характера. В его основе принципиально разное понимание будущего россии.

Не случайно Кара-Мурза, Яшин, Навальная, члены ФБК так и не подписали "Берлинскую декларацию", где говорится о необходимости ликвидации преступного режима, о суде над военными преступниками, о возвращении россии к границам 1991 года и о компенсациях Украине за преступную войну.

"Мирная" оппозиция (Кара-Мурза, Яшин и Навальная) не готова подписаться под разгромом путинской россии (хотя ясно, что Украинский флаг над Крымом и репарации возможны только после поражения).

Здоровая часть оппозиции и дальше будет собирать средства для ВСУ

Столкнулись две концепции - "прекрасная россия будущего" в результате "выборов" и мирного возвращения россии на европейские рельсы (при минимальном ущербе для "электората"). И сценарий победы над РФ, полного разгрома преступного государства, ликвидации империи, проведения международных трибуналов и полной компенсации Украине нанесённого ущерба.

Давно было понятно, что эти концепции несовместимы и рано или поздно "разорвут" российскую оппозицию на части. Но ничего трагичного в этом нет.

"Коллективный Яшин" уже побежал готовиться к очередному "выборному" цирку ("Щёлкнем путина по носу"). А здоровая часть оппозиции и дальше будет собирать средства для ВСУ, работать на Победу Украины и разгром фашистского государства, как основного исторического зла.

Никто по "голубям" плакать не будет, потому что для Украины пользы от них, как от козла молока. "Коллективный Яшин" будет и дальше бегать по Берлину с петициями к путину ("хватит убивать") и призывать стоять в очередях к путинским ящикам с бумажками.

Но "хорошие русские" ни цента не дадут на поражение россии - их "любимой родины".

Екатерина Марголис:

Детский сад и мышиная возня вокруг мини-платформы российской оппозиции в ПАСЕ продолжается, и в ней, как в капле воды, отражаются все глубинные хронические болезни российского общества и сознания.

«Давай, давай. Обходи очередь. Давай скорей. Подлезай", – российские туристы в Венеции на остановке вапоретто. Громко и по-русски. Правила для других.

Весь мир – это мир "фраеров", по Шаламову, предназначенный для того, чтоб его "развести". Потребительское отношение к благам западной цивилизации при игнорировании ее ценностной основы естественно для многих россиян и составляет суть государственной политики РФ и поведения тех, кто вроде бы является антипутинской оппозицией. На уровне повседневности и глобально.

Жизнь по понятиям, а не по общему для всех закону.

По словам Каспарова, оказывается, Кара-Мурза намеренно потихоньку привел к президенту ПАСЕ Юлию Навальную и Илью Яшина в обход общей встречи – при этом никто из них не подписывал Берлинскую декларацию, предполагающую однозначную поддержку Украины и являющуюся обязательным условием участия в платформе ПАСЕ.

На вопрос Каспарова Кара-Мурзе: «Скажи честно, почему ты не подписал декларацию», тот ответил: «я сидел». Каспаров на это с шахматной точностью парировал, что вот тут рядом человек сидел не 2 года, а 10 лет. (Имелся в виду присутствующий Ходорковский).

Но сейчас все на свободе, к счастью. Можно было и подписать.

Война в качестве какой-то далекой и второстепенной «сво» устраивает и путинистов, и навальнистов

Привыкшему собирать на своих бесконечных гастролях после своего, подчеркну, добровольного Gulag-trip — исключительно западные восторги аплодисменты вплоть до анекдотического титула "президента-в изгнании" Кара-Мурзе не приходит в голову, что тюрьма вообще не аргумент.

Особенно в разгар геноцидальной войны рф в Украине.

А Берлинская декларация— это не выбор из меню на ужине с европейским истеблишментом, а моральный императив и minimum minimorum.

«Не знаю почему такой бесспорный документ вызывает до сих пор столько споров во время войны», — пишет Анастасия Шевченко, присутствовавшая при этом столкновении .

А я знаю.

К сожалению, знаю.

Без этого знания мне было бы гораздо легче и приятнее жить. Но война не оставляет иллюзий.

Мессианская виктимность помноженная на империю на ментальной карте и отсутствие критического взгляда на себя и свое — хроническая, опасная и агрессивная болезнь, a сказки про «неповинный русский народ» — просто обман, если намеренно путать жанры.

Поддержка Украины — это не только акт справедливости, а символический акт отказа от эгоцентризма, моральных привилегий и имперской идентичности. И это невыносимо не только имперцам путинистам, но и многим деятелям хор.ру. А то, что тюрьма (которую он к тому же, как британский гражданин, имеющий выбор и массу других возможностей борьбы, кроме возвращения в фашистскую рф выбрал сам); является для Кара-Мурзы оправданием отказа от признания справедливости— как раз очень символично.

Тюрьма — центральный концепт российской культуры и менталитета. Закрепленный столетиями репрессивной истории российский "библейский" цикл гонений и последующей героизации-канонизации непременно включает с себя тюрьму (в крайнем случае ссылку или высылку) как высшую форму валидации идей и самой личности в среде российской интеллигенции и шире.

(...)В российской либеральной культуре интеллигенции не отрефлексирован и не отринут сам концепт тюрьмы как экзистенциальное базовое понятие культуры и сознания. Как модели и меры вещей. Как незримо присутствующая точка отсчета.

Как то высшее и страшное, от чего не зарекаются и никто не застрахован, но что одновременно является единственной валидацией личности, политических идей, моральных принципов и самой человеческой жизни.

Насилие и принятие насилия с фатализмом.

Поэтому героические сопротивление Украины и готовность украинцев платить такую высокую цену за свою свободу и независимость — у носителей этого культа.ру вызывает лишь глухое раздражение. Что и понятно.

Этим объясняется и глухое молчание об Украине и постоянная «забывчивость» Навальной и Ко, заигрывание со своим воображаемым избирателем — постоянное подкармливание , проникнутого фашизмом, беззаконием и жизнью по понятиям общества. И каких попыток даже разговора об ответственности, о покаянии, о денацификации, без которых невозможно никакое будущее. И отказ или выливание от подписания Берлинской декларации об однозначной поддержке Украины и пожелание поражения россии — вызывает у этой российской «оппозиции» приступ мычания и несварения. Война в качестве какой-то далекой и второстепенной «сво» устраивает и путинистов, и навальнистов. И дружный хор хор.ру

Уж не говоря о то, насколько диким в 2025 является сам «антивоенный комитет» вместо однозначной поддержки силового сопротивления российскому злу на пороге третьей мировой. Шарики и фонарики. (...)

Николай Храмов:

И что, я правильно понимаю: для того, чтобы русский либеральный политик сам покинул какую-нибудь партию, какой-нибудь комитет или ещё какой синедрион — достаточно, чтобы некто не вполне уравновешенный, также состоящий в оном синедрионе, ляпнул ему в сердцах мерзавца? Если это в самом деле так, то будущее русской политики вообще и русского либерализма в частности — весьма печально.

Илья Фоминцев:

Не вижу смысла ни упоминать, ни обсуждать всю эту тусовку бывших москвичей

Кажется пора уже перестать даже следить за "российской оппозицией в изгнании". Не вижу смысла ни упоминать, ни обсуждать всю эту тусовку бывших москвичей. Пусть живут своей жизнью сходятся-расходятся, пафосно призывают, скандируют, маршируют с флагами или без них, в панамке или без нее и все прочие виды развлечений, какие сами себе придумают.

С чего бы интересоваться именно их ссорами, а не любыми другими если уж кто-то любит наблюдать за таким. Чем они более значимы любого соседа?

Нет уж, даже сосед и то важнее. Эти же бессмысленные приблизительно полностью. Винить их разумеется тут не в чем, но факта это не отменяет.

Быть может какой-нибудь Дискавери снимет про них фильм с озвучкой от Дроздова - для тех кому интересны повадки и брачные танцы. Быть может кто-то его посмотрит за ужином. Но что то я не думаю, что из этого можно извлечь ещё какую-то пользу хоть для единой души.

При этом я понимаю, что блогеры, журналисты и эксперты хоть как-то осмысленны - плохи они или хороши, но в этом хотя бы есть зерно смысла.

Остальное... вот эти все "политики в изгнании" - сорри, ребят, идите на стройку или займитесь реальной жизнью.

Наталия Геворкян:

Много раз слышала, как политики ругались. И в парламентах разных стран, и за стаканом, и на тусовках. Ничего не ново. Не новы попытки в преддверии каких-то решений укрепить свои позиции коалициями (тактическими или стратегическими), как, впрочем, и помешать созданию таких коалиций. Отличительная черта ругани а ля рюс - переход на личности. Это плохо звучит и плохо выглядит. А в остальном, шоу маст гоу он. Так что запасаемся попкорном и ждем продолжения.