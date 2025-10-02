Ссылки для упрощенного доступа

Суд в России заочно арестовал журналисток "Дождя" Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову

Районный суд в Москве заочно арестовал заместителя главного редактора телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе и и журналистку того же телеканала Валерию Ратникову. Они обвиняются в распространении "фейков об армии" и нарушении требований к иностранным агентам.

В сентябре их объявили в розыск. Аналогичное уголовное дело завели в отношении мужа Котрикадзе, главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко.

Журналисты канала после начала полномасштабной войны вынуждены были покинуть Россию, его редакция сейчас находится в Амстердаме.

