Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего украинского военного Дениса Мурыгу к 16 годам колонии. Его признали виновным в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и участии в незаконном вооружённом формировании.

Мурыга — житель Луганской области Украины родом из Крыма. Военный суд судил его как гражданина России. Он признал вину. Согласно приговору, незаконным вооружённым формированием, в котором служил Мурыга, был украинский добровольческий батальон "Айдар". В него он, согласно материалам следствия, вступил не позднее января 2015 года.

К этому моменту подразделения уже не существовало, отмечает издание "Граты": бывший батальон территориальной обороны был расформирован, на его основе был 24-й отдельный штурмовой батальон украинской армии.