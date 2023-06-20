Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Ростове приговорил бывшего украинского военного к 16 годам колонии

Денис Мурыга. Скриншот видеозаписи телеканала НТН

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего украинского военного Дениса Мурыгу к 16 годам колонии. Его признали виновным в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и участии в незаконном вооружённом формировании.

Мурыга — житель Луганской области Украины родом из Крыма. Военный суд судил его как гражданина России. Он признал вину. Согласно приговору, незаконным вооружённым формированием, в котором служил Мурыга, был украинский добровольческий батальон "Айдар". В него он, согласно материалам следствия, вступил не позднее января 2015 года.

К этому моменту подразделения уже не существовало, отмечает издание "Граты": бывший батальон территориальной обороны был расформирован, на его основе был 24-й отдельный штурмовой батальон украинской армии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG