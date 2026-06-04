Суд в Швеции арестовал судно Caffa по делу о вывозе украинского зерна

Суд в Швеции наложил арест на судно Caffa, которое могло участвовать в незаконном вывозе украинской продукции занятых российской армией территорий. Это первый случай, когда иностранный суд принял такое решение по просьбе украинской прокуратуры, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, сухогруз систематически нарушал порядок въезда и выезда с неподконтрольных Украине территорий, используя схему с фальшивой регистрацией – в международных базах Caffa значилось под флагом Гвинеи.

О задержании Caffa стало известно в начале марта. Как сообщил Кравченко, 12 марта 2026 года Генпрокуратура Украины направила в Минюст Швеции запрос о международной правовой помощи. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на Caffa.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высоко оценил решение Швеции.

"Это решение является важным прецедентом для усилий Украины по защите своих национальных интересов и соблюдению международного права", — заявил он.

По словам Сибиги, решение суда демонстрирует, что механизмы международного правосудия способны эффективно работать за пределами национальных границ.

Аналитики Starboard Maritime Intelligence тоже относят судно к категории пользующихся ложным флагом: хотя оно передает свой флаг через

автоматическую идентификационную систему (AIS) как гвинейский, в других базах — например, в глобальной базе данных IMO — этому нет подтверждений. В базе данных платформы Equasis флаг судна также помечен как Guinea False. При этом с 2017 года до июня 2025-го сухогруз ходил под российским флагом.

автоматическую идентификационную систему (AIS) как гвинейский, в других базах — например, в глобальной базе данных IMO — этому нет подтверждений. В базе данных платформы Equasis флаг судна также помечен как Guinea False. При этом с 2017 года до июня 2025-го сухогруз ходил под российским флагом. С ноября прошлого года Caffa находится под украинскими санкциями. Судно обвиняют в причастности к перевозке зерна из аннексированного Крыма в Сирию в июле 2025 года.

Евросоюз включил в свой список почти 600 судов, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту", которым запрещен вход в европейские порты и морские перевозки.



