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Суд в Сочи отправил в СИЗО подозреваемую в дискредитации армии

Суд в Сочи отправил в следственный изолятор подозреваемую в так называемой повторной дискредитации российской армии. Речь идёт о Марине Мелиховой. Она имела отношение к запрещённой в России организации "Граждане СССР", сообщает Кавказ.Реалии.

Пресс-служба судов Кубани отмечает, что в октябре прошлого года подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию вооружённых сил.

Как пишет "Коммерсантъ", избирая меру пресечения Мелиховой, суд учёл её предыдущую судимость. В 2021 году Мелихова получила три с половиной года колонии-поселения по статье за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Кроме того, суд решил, что Мелихова, будучи активным пользователем соцсетей и находясь на свободе, может распространять недостоверные сведения о своём деле.

По уголовной статье о дискредитации армии Мелиховой может грозить до пяти лет заключения. Активистка связывает уголовное преследование со своей пацифистской и правозащитной деятельностью, об этом она сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии перед задержанием.

  • Движение "Граждане СССР" объединяет людей, которые считают, что живут на временно оккупированной территории Советского Союза. Они называют нынешнюю российскую власть нелегитимной, а себя — правопреемниками СССР.
  • По данным правозащитников, с начала войны против Украины в России возбуждено почти 600 уголовных антивоенных дел. По уголовной статье за дискредитацию преследуют 80 человек.

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