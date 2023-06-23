Активистку оштрафовали за сториз с рисунком Маши Москалёвой

Суд в Краснодаре оштрафовал журналистку и активистку Алипат Султанбегову на 30 тысяч рублей за сториз с рисунком Маши Москалёвой в инстаграме. Об этом сообщает SotaVision.
Согласно скриншотам из материалов дела, на рисунке Маши написано "Я против войны!". Сториз Султанбеговой, как и сам рисунок ранее, суд счёл дискредитацией российской армии. Султанбегова вину не признала, заявив, что "никто не дискредитировал армию России, больше чем она себя, и те, кто рисует эти протоколы и выносит по ним приговоры".
В мае 2023 года против Султанбеговой возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. После этого активистка уехала из России. Спустя месяц ей назначили подписку о невыезде.
- Весной 2022 года 12-летняя Маша Москалёва сделала на уроке в школе антивоенный рисунок. Директор обратилась в полицию – в квартире Москалёвых провели обыск. По его результатам отца Маши, Алексея Москалёва, приговорили к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии.
- Машу, которую Москалёв воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у Маши мысли о политике.
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