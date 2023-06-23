Активистку оштрафовали за сториз с рисунком Маши Москалёвой

Суд в Краснодаре оштрафовал журналистку и активистку Алипат Султанбегову на 30 тысяч рублей за сториз с рисунком Маши Москалёвой в инстаграме. Об этом сообщает SotaVision.

Согласно скриншотам из материалов дела, на рисунке Маши написано "Я против войны!". Сториз Султанбеговой, как и сам рисунок ранее, суд счёл дискредитацией российской армии. Султанбегова вину не признала, заявив, что "никто не дискредитировал армию России, больше чем она себя, и те, кто рисует эти протоколы и выносит по ним приговоры".

В мае 2023 года против Султанбеговой возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. После этого активистка уехала из России. Спустя месяц ей назначили подписку о невыезде.