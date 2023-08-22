Суд в США не признал авторское право "искусственного интеллекта (ИИ)

Произведения искусства, созданные искусственным интеллектом (ИИ) без участия человека, не могут быть защищены авторским правом в соответствии с законодательством США. Авторские права могут распространяться только на произведения, авторами которых являются люди, заявила в пятницу судья федерального суда в Вашингтоне (округ Колумбия) Берил Хауэлл.



Судья подтвердила правильность решения Бюро по авторским правам США по делу компьютерного разработчика Стивена Талера. Он пытался зарегистрировать авторские права от имени его системы искусственного интеллекта DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), сообщает Reuters.

В 2018 г. Талер подал заявку на получение авторского права на произведение визуального искусства "Недавний вход в рай", которое, по его словам, было создано DABUS без какого-либо участия человека. В 2022 году Бюро по авторским правам США отказалось принять эту заявку, указав, что получателем авторских прав на произведение искусства автором должен быть человек.

Как отмечает "Голос Америки", Талер обратился в федеральный суд, заявив, что авторство человека не является конкретным юридическим требованием, а разрешение авторских прав на произведения ИИ соответствует цели авторского права, как оно изложено в Конституции США, – "содействовать прогрессу науки и полезных искусств".



Адвокат Талера заявил в понедельник, что его клиент категорически не согласен с принятым решением и будет подавать апелляцию.