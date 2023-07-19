Более 8000 авторов просят не обучать нейросети на их текстах без платы

Более 8000 авторов обратились к AI-разработчикам с просьбой не использовать их работы для обучения нейросетей без разрешения, упоминания и компенсации.

В письме Гильдии авторов США подчёркивается, что основой для языковых моделей – в том числе чат-ботов ChatGPT и Bard – служат миллионы книг, статей, эссе и стихов. Однако авторы произведений не получили за свой вклад ничего. Компании любят говорить, что их нейросети просто "читают" тексты, на которых они обучаются, говорится в письме. Однако это неточная антропоморфизация: модели копируют тексты в само программное обеспечение, а затем воспроизводят их снова и снова.

"Будет справедливо, если авторы получат компенсацию за то, что они "кормили" искусственный интеллект и продолжают способствовать его эволюции", – сказала глава Гильдии авторов писательница Майя Лэнг. Она заявила, что тексты не могут быть использованы без согласия автора, упоминания и компенсации.

Также в письме отмечается, что за последнее десятилетие доходы писателей сократились на 40% – и появление нейросетей только усугубляет это. Среди прочих письмо подписали Маргарет Этвуд, Дэн Браун и Селеста Инг.

Гильдия авторов США отправила письмо в Meta, IBM, Microsoft и OpenAI. В последней ответили The Wall Street Journal, что компания уважает права авторов и что ChatGPT обучается на "лицензионном и общедоступном контенте, а также на текстах, созданных AI-тренерами и пользователями". В остальных корпорациях WSJ пока не ответили.