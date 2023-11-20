Суд в США рассмотрит по существу претензии акционеров ЮКОСа к РФ

Суд в США постановил рассмотреть по существу дело о претензиях бывших акционеров компании ЮКОС к российскому государству на сумму около 50 миллиардов долларов. Решение принял судья окружного суда округа Колумбия в пятницу 17 ноября, сообщает Law 360. РБК в понедельник сообщает о подробностях решения со ссылкой на судебные документы.

Российская сторона настаивала на неподсудности дела американским судам, ссылаясь на суверенный иммунитет, то есть невозможность ареста российских государственных активов. Российское ходатайство о признании дела неподсудным было подано ещё в 2015 году, то есть рассмотрение тянулось восемь лет.

Дело связано с разбирательством в Международном третейском суде в Гааге, который в 2014 году постановил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за фактическую национализацию компании. Сейчас с учётом процентов эта сумма почти достигла 60 миллиардов. Окончательная точка в деле ещё не поставлена, сейчас дело находится в Апелляционном суде Амстердама. Бывшие акционеры ЮКОСа, однако, уже активно работают в ряде юрисдикций, включая США, с целью добиться, при необходимости, конфискации российских активов для обеспечения выплат по иску. Российские власти ранее заявили, что не будут платить при любом исходе разбирательств в Нидерландах.

Решение суда в США означает, что при рассмотрении дела по существу может быть принято решение об удовлетворении ходатайства бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений Международного третейского суда в юрисдикции США, или же в нём будет отказано.