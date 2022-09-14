Суд в Душанбе приговорил к семи годам колонии 72-летнего ветерана КГБ и ГНКБ Таджикистана, бывшего журналиста Мамадсултона Мавлоназарова. Он признан виновным в призывах к насильственному изменению конституционного строя и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.

Мавлоназаров, под именем Мухаммади Султона, критиковал в социальных сетях власти и руководство преемника КГБ, Государственного комитета национальной безопасности. Он был задержан утром 16 июня в своей квартире. Власти страны на его арест или приговор публично не реагировали.

Известно, что полковник в отставке освещал события в Горно-Бадахшанской автономной области, где после протестов населения была объявлена контртеррористическая операция, в результате которой, по официальным данным, погибли 16, а по сообщениям независимых источников – около 40 человек.

Близкие ветерана сообщили, что на встрече с ними неделю назад он отверг обвинение и заявил, что считает себя невиновным.