Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебное заседание по просьбе защиты проходит в закрытом режиме. В чем подозревают Стефанишину, официально не сообщалось. По информации источников "Украинской правды", ей вменяют незаконное обогащение.

Сама Стефанишина заявила, что ранее "подробно комментировала значительную часть вопросов, которые появляются в СМИ, включая недвижимость". "У меня не было ничего, что можно было скрывать", – написала она.

В июне 2025 года украинское издание Hromadske сообщало, что мать Стефанишиной в октябре 2022 года купила трёхкомнатную квартиру в Киеве за 83,2 тысячи долларов. При этом минимальная цена от застройщика, как отмечалось, на такие квартиры начиналась от 300 тысяч долларов. В расследовании "Украинской правды" о бывшем муже Стефанишиной Михаиле, опубликованном примерно тогда же, утверждалось, что он представляется теневым куратором офиса Агентства по розыску и менеджменту активов Украины, а компания, связанная с ним, уже получила в управление четыре актива. Стефанишина тогда сказала журналистам, что не имеет "никакого отношения к бизнесу или любой деятельности" бывшего супруга.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Стефанишиной с поста посла в США. После этого она заявила, что подала в отставку по собственному желанию. "Это моё собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее", – отметила бывший посол.

Украинские медиа писали, что её отставка, возможно, связана с уголовным делом. Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили Стефанишиной о "новом подозрении", при этом неясно, в чем именно её подозревали ранее.