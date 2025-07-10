Зеленский подтвердил, что планирует сменить посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подтвердил, что он намерен сменить главу украинской дипмиссии в США. По словам Зеленского, посольство может возглавить нынешний министр обороны Рустем Умеров.

Украинский лидер сказал об этом во время общения с журналистами в Риме, где на этой неделе проходит конференция по вопросам поддержки Украины.

По словам Владимира Зеленского, он благодарен за работу в должности посла в Вашингтоне Оксане Маркаровой и уже обсудил с ней возможности дальнейшей госслужбы. Он уточнил, что хотел бы, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине. Но окончательное решение, как отмечается, зависит от неё самой, сообщает "РБК-Украина".

Зеленский также сказал, что если представлять Украину в США будет глава Минобороны Рустем Умеров, это повлечёт "серьезные перестановки в правительстве Украины". Украинский лидер одновременно отметил, что весь бюджет Украины сейчас - "это война", и от министерства обороны очень многое зависит. "Поэтому нужно, чтобы человек был сильным и был в контексте самого главного, а это усиление Украины, прежде всего оружие. Потому одна из моих идей, что это может быть министр обороны Украины", - добавил Зеленский, говоря о новом после.

Ранее агентство Bloomberg сообщало в начале недели со ссылкой на источник, что в список потенциальных кандидатов на должность посла в Вашингтоне помимо Умерова входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко. По данным Bloomberg, Зеленский обсуждал замену посла с главой Белого дома.