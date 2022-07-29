Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Украине заменил пожизненный приговор военному РФ на 15 лет

Коллегия судей Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военноcлужащему Вадиму Шишимарину и заменила ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Ґрати.

21-летний военнослужащий контрактной службы Шишимарин был первым российским военным, приговорённым в Украине после начала широкомасштабного вторжения по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Следствие установило, что Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

Российский военный впоследствии был взят в плен. Суд в мае приговорил его к пожизенному заключению, это самое суровое наказание в Украине, где нет смертной казни.

Военнослужащий признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что стрелять по мирному жителю ему приказали. В июне защита россиянина подала апелляцию на решение суда, оспорив пожизенный приговор. Адвокаты подчеркнули, что Шишимарин признал вину и дал признательные показания, а также что он добровольно сдался в плен.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG