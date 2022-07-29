Суд в Украине заменил пожизненный приговор военному РФ на 15 лет

Коллегия судей Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военноcлужащему Вадиму Шишимарину и заменила ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Ґрати.

21-летний военнослужащий контрактной службы Шишимарин был первым российским военным, приговорённым в Украине после начала широкомасштабного вторжения по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Следствие установило, что Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

Российский военный впоследствии был взят в плен. Суд в мае приговорил его к пожизенному заключению, это самое суровое наказание в Украине, где нет смертной казни.

Военнослужащий признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что стрелять по мирному жителю ему приказали. В июне защита россиянина подала апелляцию на решение суда, оспорив пожизенный приговор. Адвокаты подчеркнули, что Шишимарин признал вину и дал признательные показания, а также что он добровольно сдался в плен.